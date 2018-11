Mais de uma centena de trabalhadores precários da RTP convocou um protesto para o próximo dia 5 de Novembro para contestar a situação de "falsos recibos verdes" em que se encontram. De acordo com o grupo, a integração destes nos quadros da empresa pública de radiodifusão deveria ter sido concluída até 31 de Maio deste ano mas até agora nenhum precário viu a sua situação mudar.

O mesmo grupo revela, através de comunicado enviado às redacções, que "mais de uma centena de falsos recibos verdes tiveram parecer positivo da comissão de avaliação e aguardam a homologação da Ministra da Cultura, do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e do Ministro das Finanças para poderem ser integrados". Descreve ainda a medida, ao abrigo do Programa de Regularização de Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP), como um "processo sem fim à vista".

Isto porque, "mesmo reunindo os requisitos para a integração, a grande maioria teve parecer negativo". O grupo acusa ainda a RTP de alterar "pareceres positivos sem justificação plausível", fazendo com que "trabalhadores considerados necessidades permanentes da empresa" deixassem de o ser – casos em tudo idênticos a outros que foram aprovados.