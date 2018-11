Dívida pública baixa ligeiramente em Setembro

Recorde-se que, com uma série de revisões feitas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) no crescimento económico dos últimos três anos, a dívida pública encerrou 2017 nos 124,8% do PIB, rácio inferior ao que anteriormente era estimado.



No primeiro semestre de 2018, a dívida pública fixou-se em 124,9% do PIB, ligeiramente acima do final do ano anterior. Tal deve-se à concentração da maior parte das idas ao mercado por parte do IGCP no início do ano para fazer face às necessidades de financiamento das administrações públicas.



O rácio do terceiro trimestre só deverá ser conhecido mais tarde, depois da estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE) para o PIB desse mesmo período.