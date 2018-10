Aviões estão a ser desviados devido a falha no radar do aeroporto de Lisboa. Não há ainda uma previsão de horas para a resolução do problema.

Os voos não levantam nem aterram no aeroporto de Lisboa devido a uma falha no radar do aeroporto, avança o site Air Live.



A directora de comunicação da NAV confirmou à TVi que existia de facto uma "falha total no radar da região de informação de Lisboa".



Não é ainda claro a que horas a situação poderá estar resolvida.





ALERT Radar failure in Lisbon - Airspace unavailable due to radar failure until 23.00 https://t.co/HrWRZx4wY7 pic.twitter.com/e82zFwQRaP — AIRLIVE (@airlivenet) October 28, 2018

