Foi em Fevereiro de 2014, durante um debate parlamentar com o governo liderado por Pedro Passos Coelho, que Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, criticou fortemente um conjunto de alterações introduzidas ao Código do Trabalho. Disse o líder dos comunistas que as medias então introduzidas pelo executivo debaixo da orientação da "troika" significavam um abrir de porta aos despedimentos sem justa causa, o que colidia com princípios constitucionais. Quatro anos depois, é o próprio PCP que está a ser acusado em tribunal de ter promovido um desses despedimentos e logo a Miguel Casanova, filho do histórico comunista José Casanova.

De acordo com informações recolhidas pela SÁBADO, Miguel Casanova já deu entrada no Tribunal do Trabalho de Lisboa com uma acção que pretende impugnar a decisão do partido. Casanova alega que, depois de vários anos como funcionário do partido em Setúbal, no início de 2018 foi convocado para uma reunião, na qual lhe foi transmitido que passaria a desempenhar tarefas no Seixal, mais concretamente no terreno onde se realiza a Festa do Avante. Nesse mesmo encontro, Miguel Casanova terá recusado a transferência, considerando-a como injustificada e arbitrária e que a mesma lhe provocaria sérios prejuízos. Recorde-se que, durante muitos anos, Casanova foi funcionário da Câmara de Setúbal, demitindo-se do cargo para exercer funções de funcionário do partido.

Depois de um período de férias, em Fevereiro, Miguel Casanova voltou a apresentar-se ao trabalho em Setúbal. Porém, numa nova comunicação, o PCP insistiu que o funcionário se deveria apresentar no Seixal, onde lhe iam ser comunicadas novas tarefas. Casanova contestou, mas no final de Março foi-lhe efectuado um corte no ordenado, isto já depois de se ter apresentado diariamente na Organização Regional de Setúbal para trabalhar mas, segundo, alega, o seu gabinete tinha sido ocupado, ficando na rua à espera que lhe indicassem quais as tarefas.