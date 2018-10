Advogados reuniram-se esta quinta-feira com o juiz Ivo Rosa numa reunião que durou cerca de hora e meia.

A fase de instrução do processo "Operação Marquês", que envolve o ex-primeiro-ministro José Sócrates, vai começar na última semana de Janeiro de 2019. Os advogados estiveram reunidos esta quinta-feira com o juiz de instrução, Ivo Rosa, no Tribunal Central de Instrução, em Lisboa.



O caso irá contar com audiências nos três últimos dias de cada mês, de acordo com informações prestadas pelos advogados de defesa no final da reunião de cerca de hora e meia, que serviu para preparar os trabalhos desta fase processual.



Recorde-se que o processo da Operação Marquês passou pela detenção do ex-primeiro-ministro, José Sócrates, que esteve em prisão preventiva por crimes como corrupção.



A acusação, que conta dezenas de volumes, visa levar a julgamento figuras mediáticas como Armando Vara, Carlos Santos Silva e os ex-CEO da Portugal Telecom, Henrique Granadeiro e Zeinal Bava.