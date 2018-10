Outro elemento do gangue de ladrões que fugiu do tribunal do Porto foi detido esta quinta-feira pela PSP em Rio Tinto, em Gondomar.O homem, desempregado, tem 31 anos era um dos elementos do gangue que fazia parte do grupo dos três homens - gémeos e sobrinho - que fugiu do tribunal do Porto A detenção foi feita pelas 9 horas desta quinta-feira.