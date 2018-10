O Presidente da República condecorou a anterior procuradora-geral da República na presença do presidente da Assembleia da República e do primeiro-ministro.

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou esta segunda-feira a anterior procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo, na presença do presidente da Assembleia da República e do primeiro-ministro.



Esta cerimónia, que não foi tornada pública, decorreu na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, em Lisboa, e foi posteriormente divulgada, hoje ao fim do dia, através de um vídeo colocado no portal da Presidência da República na Internet.



De acordo com a Presidência da República, assistiram à condecoração de Joana Marques Vidal, além do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e do primeiro-ministro, António Costa, o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, e a actual procuradora-geral da República, Lucília Gago, bem como a secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto.



A Ordem Militar de Cristo destina-se a distinguir "destacados serviços prestados ao país no exercício das funções de soberania".



A condecoração de Joana Marques Vidal, que foi procuradora-geral da República entre 2012 e 2018, acontece dez dias depois da posse da sua sucessora, Lucília Gago, que teve lugar também na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém.