Ninguém é inocente

António Costa não tem tempo para esses rigores jurídicos. E, sabendo que a carta seria divulgada, trata de manchar o adversário com uma opinião danosa sobre os factos arquivados.



Sim, todos nós temos uma opinião sobre o assunto e a liberdade de expressão é uma coisa bonita. A grande diferença está no lugar que António Costa ocupa: como primeiro-ministro, a insinuação que ele faz é um acto de pressão e chantagem sobre um adversário político.



Ironicamente, não são as críticas de Fernando Negrão que revelam o inefável carácter de António Costa. É o próprio quem faz esse serviço com uma regularidade sazonal.



Uma pessoa nunca esquece o seu primeiro fascismo. Foi em 1998 e eu tinha escrito uma prosa no saudoso O Independente. O textículo, se a memória não me atraiçoa, defendia a superioridade das economias livres sobre as economias planificadas do "socialismo real".



Perante esta reflexão, nunca antes vista na história do pensamento humano, começaram a chover as primeiras críticas. Havia um "fascista" na área e eu, nos meus trémulos 22 anos, abri a boca de espanto. Primeiro, porque a defesa da iniciativa privada nunca casou bem com a mentalidade estatista e colectivista do fascismo. E, segundo, porque o fascismo, tal como o comunismo, tem uma pulsão violenta, utópica e revolucionária que sempre foi a peste para almas conservadoras. Falo daquelas almas cépticas e prudentes para quem os políticos são sempre parte da espécie Homo Sapiens e, consequentemente, macacos como nós. Acreditar que um símio, elevado a uma posição de poder, deixará de ser símio é uma fantasia que, confesso, nunca cultivei.



Mas os meus acusadores cultivavam. Essa era a parte cómica dos fuzilamentos: cavalheiros que marchavam ou tinham marchado sob bandeiras totalitárias, prestando vassalagens a Moscovo ou a Tirana, passavam certificados de óbito democrático a quem nunca embarcara em viagens antidemocráticas.



Os anos passaram. As acusações continuaram (com menor intensidade, concedo). E "fascista", usado a torto e a direito, era apenas a cábula mental que a esquerda analfabeta usava para desqualificar todas as pessoas com quem não concordava.



A coisa divertia-me. Mas havia uma pergunta que bailava entre os neurónios: se todo o mundo é "fascista", isso não será o mesmo que dizer que ninguém é?



Vinte anos depois, a resposta: de Trump a Bolsonaro, de Salvini a Órban, sem nunca esquecer a sra. Le Pen, a esquerda grita "fascismo" como nunca. Em alguns destes casos, mais por comportamento do que por ideologia, a bota até bate com a perdigota. Mas, como escreveu acertadamente Henrique Raposo no Expresso, "com a chegada dos verdadeiros lobos, ninguém ouve".



A Europa, sobretudo a Europa, está a viver um momento revolucionário. Que começou no Leste e caminha para Ocidente. Nessa revolução, como é próprio das revoluções, existe de tudo: eleitores assustados, eleitores desesperados, eleitores revanchistas, eleitores nacionalistas e genuínos fascistas.



Ninguém sabe qual será o fim desta história. Mas eu sei, como diria Nani Moretti, que as palavras são importantes. Se o momento que a democracia liberal atravessa servir para ensinar aos camaradas um pouco mais de respeito pelas palavras, talvez nem tudo esteja perdido.

Fernando Negrão é uma jóia de homem: nos debates quinzenais, lá o vemos na bancada do PSD, batendo com leveza nos desvarios do nosso António. Estranhamente, o nosso António não tolera a suavidade do abuso. E há uns meses, em novo encontro parlamentar, prometeu escrever uma carta pessoal a Fernando, que este prontamente se comprometeu a divulgar.A carta foi divulgada. Depois de acusar Fernando Negrão de "ataques de carácter" - para o dr. Costa, a ausência de elogios fartos é sempre um ataque à sua imaculada pessoa - o primeiro-ministro trata de esfregar na cara do dr. Negrão o seu caso judicial de 1999. O leitor não está lembrado?Eu recordo: em 1999, abateu-se sobre Fernando Negrão, então director da PJ, a suspeita de que tinha passado informações aos jornais sobre buscas na Universidade Moderna. Negrão acabou demitido. Mas o caso foi arquivado pela justiça, o que devia devolver o líder da bancada laranja à sua inocência judicial.