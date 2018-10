Os advogados vão pagar quotas mais baixas à Ordem (OA) a partir de Janeiro de 2019. de acordo com a decisão tomada em Assembleia-Geral Extraordinária.

Os advogados vão pagar quotas mais baixas à Ordem (OA) a partir de Janeiro de 2019. Na Assembleia Geral Extraordinária de segunda-feira, a proposta do Conselho Geral de alteração do regulamento de quotas foi aprovada, com 279 votos a favor, 71 contra e 41 abstenções.



As quotas mensais baixam mais para os jovens advogados: 3,75 euros para os que têm até quatro anos de profissão e 12,50 euros para os causídicos com 5 ou 6 anos de inscrição na OA, indica o Correio da Manhã.