O presidente da EDP Distribuição, João Torres, afirmou que espera, até ao final do dia, passar a ter menos de 30 mil lares sem luz. Concelhos de Soure, Figueira da Foz e Montemor-o-Velho são os mais afectados.

A EDP pediu esta terça-feira às pessoas que ainda estão sem luz por causa da tempestade Leslie para passarem a contactar a linha de apoio ao cliente, num momento em que os trabalhos de reposição focam-se em casos pontuais.



Em declarações aos jornalistas em Soure, o presidente da EDP Distribuição, João Torres, afirmou esta terça-feira que espera, até ao final do dia, passar a ter menos de 30 mil lares sem luz, referindo que a maioria das situações de falhas no fornecimento de energia concentra-se nos concelhos de Soure, Figueira da Foz e Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra.



"Resolvida a situação de média tensão, [o foco] deverá ser dirigido à rede de baixa tensão", explanou o responsável, referindo que, a partir de agora, é pedido aos clientes para passarem a contactar a linha de atendimento da EDP, para se poder fazer uma "intervenção de forma mais fina".



Ao mesmo tempo, acrescentou, foi pedido às autarquias - câmaras e juntas - para identificarem situações pontuais de falhas de alimentação que possam passar a surgir na quarta-feira, altura em que a maioria da rede de linhas de média tensão estará reposta.



Segundo João Torres, das 200 linhas que tinham ficado afectadas pela tempestade Leslie, estima-se que até ao final do dia de hoje fiquem apenas cerca de dez linhas por repor.



O presidente da EDP Distribuição acredita agora que, até ao final da semana, seja possível resolver todas as situações, para que se possa ter "um fim de semana tranquilo".



No terreno, estão mais de 750 trabalhadores da EDP, aos quais se devem juntar funcionários da empresa em Espanha para ajudar nos trabalhos de reposição do fornecimento de luz.



"Só paramos quando acender a luz na última habitação", vincou João Torres, sublinhando que, se no caso dos incêndios de Outubro de 2017 ficaram fora de serviço 750 postos de transformação, com a tempestade Leslie foram afectados mais de quatro mil.



A reposição está a ser realizada quer através da reparação das linhas de média tensão, quer com o recurso a geradores, alguns dos quais facultados pelo Exército, que levou para o terreno 13 geradores que serão postos em funcionamento a partir de hoje, informou César Reis, comandante do regime de apoio militar de emergência.



O presidente da Câmara de Soure, Mário Jorge Nunes, mostrou-se optimista que ainda hoje 90% da população tenha a luz reposta nas suas casas.



A tempestade Leslie provocou 28 feridos ligeiros, 61 desalojados e quase 1.900 ocorrências comunicadas à Protecção Civil, de acordo com o balanço desta autoridade.



Dos 61 desalojados, 57 são do distrito de Coimbra.