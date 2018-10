O clube espanhol nega pressão sobre Cristiano Ronaldo para acordo.

O Real Madrid anunciou em comunicado, esta quinta-feira, que vai processar o Correio da Manhã. Em causa está a notícia do CM sobre o clube espanhol obrigar o Cristiano Ronaldo a pagar uma indemnização a Kathryn Mayorga que acusa o jogador de violação.



O antigo clube do craque português afirma que a informação é falsa e que "não exerceram nenhum acção sobre algo que desconheciam totalmente".



Carlos Rodrigues, director executivo do CM e da CMTV assegura que "a notícia que foi manchete do CM e que teve todo o destaque na CMTV foi devidamente verificada pela redacção".



"Mantemos, naturalmente, linha por linha, o que foi publicado. Pessoalmente, também estranho muito esta reacção do Real Madrid, mas responderemos em todos os fóruns para os quais formos citados. Aos nossos leitores e espectadores, asseguro que continuaremos a investigar este caso, independentemente das tentativas de pressão vindas de que país vierem", afirma.