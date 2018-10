Bruno Jacinto é suspeito de ter sabido do plano de ataque sem nada ter feito para o impedir.

Bruno Jacinto, o funcionário do Sporting suspeito de ter ajudado os membros da claque 'Juve Leo' que invadiram a Academia de Alcochete está em prisão preventiva.



O Tribunal do Barreiro determinou a medida de coação mais grave para o antigo responsável pela ligação do clube às claques.



Ouvido em interrogatório judicial , o juiz justificou a medida com perigo de fuga, risco de perturbação do inquérito e de continuação da actividade criminosa.



É o 38º detido que fica em prisão preventiva pelo caso, em que os elementos que agrediram jogadores e treinadores do clube são acusados dos crimes de terrorismo, associação criminosa e ofensas à integridade física, entre outras.



Segundo a investigação, Bruno Jacinto não estava na Academia quando aconteceu o ataque, mas chegou logo depois e ajudou os agressores a fugir.