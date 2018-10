Notícia avançada pelo Correio da Manhã baseia-se numa certidão que foi enviada para o processo e-Toupeira.

O Gabinete da Procuradoria Geral da República garantiu esta terça-feira que há apenas um arguido no caso dos emails, e que nenhum dos nomes é o referido na notícia do Correio da Manhã.



O CM noticiou hoje que o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, é arguido, há quase um ano, no processo dos emails.



A notícia do CM baseia-se numa certidão que foi enviada para o processo e-Toupeira, que agora vai chegar à fase de instrução.



Nesse documento, a apreensão dos telemóveis e Ipads de Luís Filipe Vieira é referida como tendo sido feita no âmbito da sua constituição como arguido (pode consultar o documento aqui).



O Correio da Manhã já questionou formalmente a PGR sobre a razão para este desmentido, quando tal informação consta de um processo público. À SÁBADO, a PGR indicou que no que respeita aos "processos dos e-mails", "neste momento, o referido inquérito tem um arguido constituído, não sendo nenhuma das pessoas mencionadas na notícia". Os mencionados eram Luís Filipe Vieira, Paulo Gonçalves, Adão Mendes e Pedro Guerra.