Um agente da PSP foi acusado pelo Ministério Público de colaborar com um homem "dinamizador de um grupo de delinquentes" que furtava veículos em Santarém.

Um agente principal da PSP foi acusado pelo Ministério Público de colaborar com um homem "dinamizador de um grupo de delinquentes" que furtava veículos para os usar em assaltos a estabelecimentos comerciais do distrito de Santarém.



Em comunicado, a Procuradoria da Comarca de Santarém afirma que o agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) foi acusado pela prática de um crime de favorecimento pessoal praticado por funcionário, um crime de denegação de justiça e prevaricação, e dois crimes de falsificação de documento, ocorridos durante o ano 2016 e até meados de 2017.



Segundo o Ministério Público, o agente tinha uma relação "de amizade ou de interesse mútuo" com o homem que promovia o furto dos veículos, que o grupo utilizava para furtar máquinas de tabaco e dinheiro em estabelecimentos comerciais da região.



"O arguido, além de informar o seu comparsa dos passos das investigações policiais, assim permitindo que se eximisse à acção da justiça, elaborou falsos preenchimentos das folhas de apresentações periódicas em posto policial e obtinha, em troca, informações relativas a actividades de outros delinquentes, alguns dos quais veio a deter, ou sobre o paradeiro dos veículos para que a respectiva recuperação traduzisse mérito do arguido", afirma o comunicado.



Decorre o prazo para eventual abertura de instrução, que, a não ser requerida, determinará a remessa do processo para julgamento com tribunal colectivo, em Santarém, acrescenta.