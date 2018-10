O Governo prepara-se para eliminar os três primeiros níveis salariais da Função Pública, que se encontram abaixo do ordenado mínimo de 600 euros previsto para 2019, e que abrangem profissionais como contínuos, cantoneiros, motoristas ou cozinheiros, apurou o Correio da Manhã. Na prática, as carreiras mais baixas vão subir três posições, o que vai forçar a um aumento generalizado de todos os salários.Leia a notícia completa no Correio da Manhã