Uma vaca brava morreu na manhã desta sexta-feira, depois de investir contra uma viatura da Brigada de Trânsito da GNR em plena faixa de rodagem da Autoestrada do Norte (A1), junto à área de serviço de Santarém, perto de Torres Novas. O trânsito na A1 esteve cortado durante 40 minutos no sentido norte - sul (Porto – Lisboa) entre as 8h20 e as 9h00, sensivelmente, devido à presença do animal, que saltou a rede de vedação de uma propriedade agrícola que confina com a autoestrada.

Segundo explicou ao CM fonte do Comando da GNR de Santarém, a vaca investiu sobre o veículo após os militares se terem tentado aproximar devagar, no sentido de fazer o animal sair para fora da faixa de rodagem. Ao bater no carro, a vaca terá sofrido lesões que acabaram por provocar a sua morte, ainda no local.

O trânsito só foi reaberto após o animal ter sido retirado para a berma, tendo sido posteriormente recolhida para um matadouro pelo proprietário. A viatura da Brigada de Trânsito da GNR sofreu danos à frente e na parte lateral.



Uma foto publicada no Facebook mostra o congestionamento no trânsito que o episódio provocou.