Centenas de polícias estão hoje concentrados em frente do Ministério das Finanças para exigir "uma resposta rápida" do Governo quanto à reposição dos vários subsídios em período de férias e a publicação da lista de passagem à pré-aposentação.



O protesto foi organizado pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) e conta também com o apoio do Sindicato Independente dos Agentes de Polícia (SIAP/PSP).



Os polícias começaram a concentrar-se junto do Ministério das Finanças, em Lisboa, cerca das 16:00, prevendo ficar em protesto até às 20:00 e entregar um caderno reivindicativo ao Governo.



O presidente da ASPP, Paulo Rodrigues, disse à Lusa que os polícias reivindicam o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Administrativo que considerou ilegais os cortes feitos aos vários subsídios atribuídos como suplementos especiais de serviço de patrulha e de turno em período de férias.



A decisão do tribunal, tomada após uma ação interposta pela ASPP, considera também que devem ser pagos retroativos desde 2011, data em que foram cortados os subsídios.



Segundo Paulo Rodrigues, cada polícia está a perder em média 400 euros por ano.



Os polícias exigem também "a publicação imediata da lista para a passagem imediata à pré-aposentação" de 800 elementos da PSP, tal como está previsto no estatuto profissional.



"Estamos praticamente no final do ano e não se sabe quem vai para a pré-reforma. Onde está a lista?", questiona Paulo Rodrigues.



O dirigente sindicato disse que o protesto foi marcado para decorrer junto ao Ministério das Finanças, "porque tudo depende" deste Ministério, sendo o responsável pela publicação dos despachos relativos aos subsídios e à pré-reforma.



Paulo Rodrigues disse ainda que "os polícias exigem uma resposta imediata, caso contrário as ações de protesto vão continuar".