Estão envolvidos 215 operacionais no combate às chamas, apoiados por 64 veículos e cinco meios aéreos: dois aviões e três helicópteros.

Um incêndio com duas frentes está a consumir desde o inicio da tarde desta quarta-feira uma área de pinhal e mato na localidade de Carrascalinho, na freguesia do Rogil, em Aljezur (Algarve), disse à Lusa fonte da Protecção Civil.



De acordo com Abel Gomes, segundo comandante operacional distrital de Faro da Autoridade Nacional da Protecção Civil, o fogo, que teve início por volta das 13h20 "não está por enquanto a colocar em risco habitações, mas o combate está a ser dificultado pelo vento forte que se faz sentir na zona".



"São duas frentes de fogo e as chamas têm a seu favor o vento", frisou.



No combate às chamas estão envolvidos 215 operacionais, apoiados por 64 veículos e cinco meios aéreos, dos quais dois aviões e três helicópteros.