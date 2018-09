O Metropolitano de Lisboa lançou hoje um concurso público para aquisição de material circulante e de sistema de controlo automático dos comboios.

De acordo com o anúncio, cujo autor é o presidente do Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa, Vítor dos Santos, o valor do preço base para a aquisição dos bens móveis é de 127.250.000 euros.



O concurso possui ainda como critério de adjudicação a melhor relação qualidade-preço e será obrigatório o certificado de empreiteiro de obras públicas, segundo se pode consultar no anúncio do concurso.



O Diário da República publica também hoje um anúncio de concurso público relativo à Companhia Carris de Ferro para a contratação de serviços de produção, comunicação, estratégia de meios, meios publicitários e activação.