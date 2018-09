Benfica reforça equipa jurídica

Em comunicado, o clube das águias anunciou que da equipa de juristas da SAD farão parte os advogados João Medeiros, Paulo Saragoça da Matta e Rui Patrício.

A SAD do Benfica contratou três novos juristas. A equipa de juristas da SAD benfiquista vai lidar com todos os processos.



Em comunicado, o clube das águias anunciou que da equipa farão parte os advogados João Medeiros, Paulo Saragoça da Matta e Rui Patrício.



João Medeiros é licenciado em Direito, sócio coordenador de contencioso penal da PLMJ, fundador e membro do Fórum Penal. Paulo Saragoça da Matta é licenciado e mestre em Direito, sócio fundador da SMSB, fundador e membro do Fórum Penal.



Rui Patrício é licenciado e mestre em Direito, sócio coordenador de contencioso penal e vogal do Conselho de Administração da MLGTS, membro do Conselho de Prevenção da Corrupção, fundador e membro do Fórum Penal.