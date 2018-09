Militares da GNR destacados na ilha grega de Quios ajudaram este domingo30 migrantes, entre os quais 14 crianças, que foram observados por equipas médicas e encaminhados para as autoridades gregas.A GNR está na Grécia no âmbito de uma missão da Agência Europeia de Fronteiras e Guarda Costeira (FRONTEX), realizando patrulhamentos terrestres para prevenir ou detectar actos ilícitos ligados à imigração ilegal ou ao tráfico de seres humanos.Segundo um comunicado divulgado, os militares da GNR detectaram domingo, durante uma acção de patrulhamento no centro de Nénita, em Quios, um grupo composto por 14 crianças, sete mulheres e nove homens.