Bloco de Esquerda quer penalizar especulação imobiliária através do IMT

O Bloco de Esquerda quer penalizar a especulação imobiliária, possivelmente através de um adicional ao IMT (Imposto Municipal sobre Transacções Onerosas), a incidir sobre mais-valias imobiliárias, disse ao Jornal de Negócios fonte do partido.

No domingo, a coordenadora bloquista confirmou que o partido pretendia penalizar fiscalmente a especulação imobiliária, tendo em consideração os lucros feitos por particulares ou empresas que comprassem ou vendessem várias casas num curto espaço de tempo. Na altura, Catarina Martins disse que o BE estava a negociar com o Governo os detalhes da medida: taxas, valores e prazos. E mostrava-se confiante de que o executivo de António Costa daria luz verde à medida.



