O calor está de volta com a temperatura a atingir valores superiores a 30 graus de máxima na maior parte de Portugal continental.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Santarém deverá ser esta terça-feira a capital de distrito mais quente com 36 graus. Em Setúbal e Évora são esperados 34, e em Lisboa, Leiria, Beja, Coimbra e Braga, 33.



As previsões são favoráveis a uma ida à praia, pelo menos até ao próximo fim de semana. Há, contudo, o senão de haver a previsão de neblinas ou nevoeiros matinais, em particular no Litoral Norte e Centro a partir de quarta-feira.



No Interior do País, o céu estará pouco nublado ou limpo, aumentando de nebulosidade durante a tarde, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada.