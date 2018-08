Mulher do triatleta assassinado estará a ser ouvida na PJ

Todos os passos que Luís Grilo deu no dia em que desapareceu fugiram da rotina. Autoridades investigam.

Rosa Grilo, a mulher do triatleta assassinado em Avis está a ser ouvida na Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa. A mulher, que está na companhia do filho, preparava-se para passar o fim de semana fora, mas a PJ pretendeu ouvi-la antes.



O triatleta de 50 anos desapareceu há mais de um mês e o corpo foi encontrado naquela localidade alentejana com um saco na cabeça, levando as autoridades a admitir que tenha sido asfixiado.



Rosa Grilo disse ao CM que já tinha perdido a esperança de encontrar o marido com vida. "Já não acreditava que o Luís estivesse vivo", revelou, dizendo depois que pensava ter-se tratado de um acidente. "Nunca coloquei a hipótese de homicídio. Ninguém lhe queria mal".



A viúva contou também que não fez perguntas à Judiciária e que aguarda agora o desenrolar do inquérito. Na sexta-feira, quando soube que um corpo tinha aparecido, ligou À PJ a perguntar se era o marido. "Disseram que ainda não sabiam. Só confirmaram na segunda-feira, depois de fazerem os exames", disse a mulher na sua casa, em Cachoeiras.