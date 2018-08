A nota de culpa chegou por e-mail ao presidente destituído e acusa-o de várias infracções disciplinares.

Bruno de Carvalho pode ser expulso do Sporting Clube de Portugal.



De acordo com o Correio da Manhã, a nota de culpa chegou por e-mail ao presidente destituído e acusa-o de várias infracções disciplinares tomadas durante a assembleia geral de dia 23.



Conheça toda a história no site do Correio da Manhã.