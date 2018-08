A GNR do Posto Territorial de Fânzeres, Gondomar, informou este sábado que deteve um homem de 53 anos, suspeito da prática de incêndio florestal no concelho.Em comunicado, a GNR esclarece que "o indivíduo foi visto por populares a atear fogo a área de mato próxima de habitações, tendo o mesmo sido retido pelos populares e entregue aos militares da Guarda".O incêndio, do qual resultou uma área ardida aproximada de 2.000 metros quadrados de mato, e que colocou habitações em risco, foi combatido pelos Bombeiros Voluntários de Gondomar.O detido é este sábado presente no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.