Quatro bombeiros queimados em incêndio em Estremoz

Quatro bombeiros ficaram feridos este sábado num incêndio em São Bento do Cortiço, em Estremoz, segundo apurou o CM.



O incêndio terá deflagrado por volta das 18h30 e está a ser combatido por 66 bombeiros e 20 viaturas.



As queimaduras foram ligeiras, no entanto, as vítimas foram transportadas para o hospital.



