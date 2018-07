O cirurgião Eduardo Barroso teve alta hospitalar ao final da manhã desta segunda-feira, após intervenção e internamento no Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, que decorreram com sucesso, segundo avançou o Gabinete de comunicação.



Recorde-se que o médico sofreu um enfarte no sábado enquanto passava férias no Algarve, sendo internado de urgência no Hospital de Faro, onde foi submetido a um cateterismo.



A intervenção cirúrgica consistiu na introdução de um cateter, que é um tubo flexível extremamente fino, na artéria do braço ou da perna, que serve para remover placas de gordura nos vasos sanguíneos.