Carro usado no crime, em Boliqueime, já foi encontrado. Está montada uma caça ao homem.



Um ciclista de 66 anos morreu atropelado este domingo em Boliqueime, no Algarve.



A polícia procura o condutor que atropelou mortalmente o ciclista e que está em fuga.



O carro usado no crime, com matrícula espanhola, já foi encontrado.

A proprietária do veículo já foi à GNR. O carro estava abandonado e presume-se que quem o abandonou terá trancado o carro, segundo foi apurado pelas autoridades.



A investigação está a cargo da GNR e do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação.