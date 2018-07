Hells Angels: Quinze arguidos interrogados durante a manhã deste sábado

Vários advogados disseram estar inclinados para que as medidas de coação a aplicar sejam privativas da liberdade, tendo em conta as concentrações de motociclistas que se realizam este mês em Faro e em Agosto em Góis.

Quinze dos 58 arguidos, do grupo de motociclistas Hells Angels, foram inquiridos este sábado de manhã, prevendo-se que, até ao final do dia, o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa interrogue um total de 36 detidos, segundo fonte judicial.



A maratona foi interrompida às 13h45, estando previsto que, durante a parte da tarde, conforme o tempo disponível, sejam ouvidos 21 arguidos, 19 com o mesmo advogado, mais os dois únicos, do total de detidos, que pretendem prestar declarações.



O interrogatório judicial recomeçou este sábado pelas 10h30, no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, depois de, na sexta-feira, terem sido ouvidos os primeiros 20 arguidos, sem que nenhum prestasse declarações sobre os factos que lhes foram imputados pelo Ministério Público (MP).



Os arguidos estão indiciados por associação criminosa, tentativa de homicídio, roubo, ofensa à integridade física e tráfico de droga.



Um 59.º elemento encontra-se detido na Alemanha.



A investigação do caso dos Hells Angels foi elaborada pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal e pela Unidade Nacional Contraterrorismo da Polícia Judiciária e os mandados de busca e de detenção foram executados na quarta-feira.