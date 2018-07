GNR de Braga deteve agente de Ponte de Lima suspeito de dezenas de furtos milionários.

Carlos Alfaia nunca levantou suspeitas junto dos colegas da esquadra da PSP de Ponte de Lima. Levava uma vida sem luxos e costumava conduzir um carro com mais de uma dezena de anos. Este domingo, foi detido pela GNR de Braga, no âmbito de uma mega-operação. É um dos nove suspeitos de dezenas de furtos milionários.



Uma das vítimas deste gang a que pertence o agente foi o conhecido cantor 'pimba' Delfim Júnior, dos Ympério Show. A casa do artista, em Arcos de Valdevez, foi assaltada no dia de Páscoa e os ladrões levaram 230 mil euros, em dinheiro, que estavam escondidos em sacos de ração para cães, conta o Correio da Manhã.