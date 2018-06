O calor só deve voltar em força no próximo fim de semana.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê períodos de chuva, por vezes fortes e ocorrência de trovoada, durante todo o dia deste sábado.



No dia em que a Selecção nacional vai defrontar o Uruguai, há também registo de uma descida da temperatura máxima, com valores a variar entre os 19 graus na Guarda e os 27 graus em Santarém. Para Lisboa são esperados 23 graus de máxima, 21 para o Porto.



Os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Viana do Castelo, Beja, Coimbra e Braga vão estar sob alerta amarelo devido à precipitação, granizo e períodos de trovoada. Segundo avança a mesma fonte, o tempo vai manter-se assim até terça-feira, altura em que as temperaturas começam a subir.



No entanto, o calor só deve voltar em força no próximo fim de semana.