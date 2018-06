Marcelo Rebelo de Sousa já teve alta do Hospital de Braga, depois de ter desmaiado esta manhã. O Presidente da República afirmou que se tratou de "uma intoxicação alimentar". Esta deixou-o desidratado e essa condição levou ao desmaio junto ao Santuário do Bom Jesus de Braga. "Senti que ia desmaiar a qualquer momento, ainda pediu água, mas não adiantou de nada", afirmou.O Presidente sofreu uma intoxicação alimentar e uma gastroenterite aguda. Por isso, já cancelou a agenda para hoje, mas mantém a viagem para Washington na terça-feira. Vai encontrar-se com Donald Trump. No hospital, fez soro para repor a hidratação.Rebelo de Sousa deverá continuar a agenda presidencial na segunda-feira. "Sinto-me um bocado fraco", confessou aos jornalistas depois de abandonar o hospital.Na próxima semana, também irá ver a selecção nacional na Rússia.