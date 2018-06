A carregar o vídeo ...

O Presidente da República desmaiou este sábado, à saída de uma visita ao Santuário do Bom Jesus, em Braga, tendo sido transportado pelos seguranças para um hotel próximo, constatou a agência Lusa no local.Ao Jornal de Negócios , fonte presidencial disse ter-se tratado de uma "quebra de tensão provocada pelo calor excessivo".Uma nota publicada no site da Presidência refere que o programa de Marcelo será adaptado. "O Presidente da República teve esta manhã uma ligeira indisposição à saída da Basílica do Bom Jesus. Por precaução, seguindo conselho médico, deslocou-se ao Hospital de Braga, sendo de esperar uma adaptação do programa previsto para este fim de semana", refere a nota.Menos de uma semana depois da formalização da candidatura das Festas de São João de Braga a Património Cultural Imaterial, Marcelo Rebelo de Sousa tinha previsto passar hoje o dia na cidade, começando por visitar o Santuário do Bom Jesus do Monte ao final da manhã.O momento foi captado em vídeo pelo Correio da Manhã