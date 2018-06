O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve na zona de Mira, Coimbra, um cidadão estrangeiro acusado de burlar de forma recorrente estabelecimentos hoteleiros onde se instalava, foi esta quinta-feira anunciado.Segundo o SEF, o homem foi detido na terça-feira, em cumprimento de um mandado judicial do Tribunal de Ovar, "depois de ter sido restituído à liberdade e de ser notificado da acusação e da medida de coação imposta" na sequência de outros casos.O SEF detectou-o numa unidade hoteleira na zona de Mira (Aveiro), "na sequência da monitorização que vinha sendo realizada ao seu percurso".Na altura, o detido foi ainda constituído arguido num outro processo, do Tribunal de Odemira, neste caso também acusado de furto."Ao longo dos tempos, este cidadão tem vindo a alojar-se em largas dezenas de unidades hoteleiras, nas mais variadas zonas do país, por curtos períodos de tempo, ausentando-se sem liquidar a respectiva conta", explicou o SEF.