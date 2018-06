Fatalidade aconteceu na Escola Básica nº2 de Casal de Cambra.

Uma criança de dez anos morreu esta tarde de segunda-feira, vítima de uma paragem cardiorrespiratória, na Escola Básica nº2 de Casal de Cambra, em Sintra.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial do Comando dos Bombeiros de Sintra, o alerta foi dado às 14h00.



No local esteve a Polícia e um vemer do INEM, que confirmou o óbito do menino.



(em actualização)