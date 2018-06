O Tribunal Judicial de Guimarães condenou esta quinta-feira a três anos e meio de prisão, com pena suspensa, um homem que abusou sexualmente de um menino de 12 anos numa casa de banho pública na cidade de Fafe.Apesar de sublinhar que o arguido actuou com "dolo directo", o tribunal optou por lhe suspender a pena, dada a ausência de antecedentes criminais e a sua inserção social, familiar e profissional.A suspensão fica sujeita a regime de prova.Em tribunal, o arguido, um jardineiro de 42 anos "com limitações ao nível da compreensão", negou a prática dos factos.O caso remonta a 24 de Setembro de 2017, na casa de banho pública do Parque das Comunidades, no centro da cidade de Fafe.A mãe, estranhando a demora, começou a chamar insistentemente pelo filho, levando a que o agressor o libertasse.O homem foi detido pela Polícia Judiciária, que nessa altura, em comunicado, denunciou que a criança foi constrangida "à prática de actos sexuais de relevo, conduta que foi interrompida pela pronta intervenção de familiares".Aguardou julgamento em prisão domiciliária e foi quinta-feira condenado pelo crime de coação sexual agravado.