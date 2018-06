As autoridades portuguesas estão em alerta máximo perante a possibilidade de retaliação do grupo motard Bandidos contra os arqui-rivais Hells Angels, na sequência da humilhação a que os primeiros foram sujeitos recentemente numa rixa em Loures.Há um mês, o líder nacionalista Mário Machado reuniu cerca de uma dezena de elementos do grupo motard Red & Gold Portugal, recentemente formado com o intuito de se juntarem aos Bandidos, rivais dos Hells Angels em todo o mundo. Apesar de a concretização desta "filiação" ainda poder estar a dois ou mais anos de distância, no almoço, no restaurante Mesa do Prior, no Prior Velho, em Loures, propriedade de um velho amigo de Mário Machado, estiveram três elementos importantes da hierarquia dos Bandidos: um alemão e dois portugueses radicados na Alemanha, um dos quais com um cargo de topo na organização. Na sequência de confrontos, estes, juntamente com outros três membros dos Red & Gold, acabaram por ser assistidos no hospital e em estado considerado grave. Dois ficaram sem os coletes que ostentavam as cores e o logótipo dos Bandidos – o que é considerado uma humilhação suprema nestes grupos.A SÁBADO apurou que, nesse dia, cerca de 80 elementos dos Hells Angels combinaram reunir -se em Lisboa, provenientes das "filiais" (charters como são referidas) de Lisboa (Lisbon) – a primeira a ser fundada, em 2002 –, Algarve (Nomads), Cascais (Southside), Porto (Porto) e Almada (Darkland). Fonte judicial referiu à SÁBADO que os motards alugaram carrinhas (há registos de aluguer no Porto), que utilizaram para se dirigirem para Loures. Ter-se-ão encontrado na capital por volta das 8h30 de 24 de Março em vários locais, incluindo na zona de Belém.Segundo fontes ligadas às autoridades, os elementos dos Hells Angels entraram no restaurante já depois do meio-dia empunhando machados, facas, tacos de basebol, martelos de bola, barras de ferro, catanas e correntes de ferro. De acordo com os relatos, Mário Machado conseguiu refugiar-se num armazém com alguns elementos do grupo e pessoal do staff do restaurante. Os restantes resistiram ao ataque, mas seis deles foram parar ao hospital com ferimentos graves. Ao que tudo indica, ainda antes dos incidentes, as movimentações foram monitorizadas pelo Serviço de Informações de Segurança (SIS), que acompanha há anos este tipo de organizações. A SÁBADO apurou que o SIS terá alertado a PSP, que chegou a controlar aeroportos e terminais ferroviários mas não a tempo de evitar a rixa.Este alegado conhecimento das autoridades poderá estar na base de uma queixa contra o Estado que a SÁBADO apurou estar a ser preparada por parte de uma das vítimas do confronto. O advogado José Manuel Castro confirmou à SÁBADO ter sido contactado por um dos jovens que ficaram feridos em Loures.Nenhum dos feridos, confirmou a SÁBADO, prestou declarações nem fez queixa à polícia, uma prática não apenas habitual como obrigatória nestes grupos motards. Porém, segundo várias fontes, há registos de câmaras de videovigilância no restaurante e noutros locais que permitem a identificação de cerca de meia centena de agressores. A investigação do caso, a cargo da Polícia Judiciária (PJ) não depende de queixa, uma vez que o crime é público.Em causa poderão estar os crimes de homicídio na forma tentada, associação criminosa, posse de arma proibida e participação em rixa.O receio das autoridades é que se reúnam elementos dos Bandidos de vários países da Europa – em Espanha, por exemplo, existem pelo menos três Club Houses, como são designadas as sedes da organização – para combinar uma vingança que passe, entre outros planos, por recuperar os coletes na posse dos Hells Angels.Desde que os Hells Angels se instalaram em Portugal, há 16 anos, os seus elementos têm impedido a vinda de outros grupos motard do género. A intolerância atinge mesmo motociclistas espalhados por todo o País que, por exemplo, se identifiquem com coletes com símbolos/inscrições que os Hells Angels não permitem que sejam usadas por outros.Em 2013, agrediram elementos de um motoclube do Algarve constituído por agentes das forças de segurança, apenas por usarem a inscrição MC (Motorclub). Uma exclusividade tacitamente aceite pelas autoridades, que terão a ideia de que, desta forma, controlam melhor o único grupo motard fora-da-lei e evitam confrontos que existem por toda a Europa, designadamente como aquele que varreu os países nórdicos entre 1985 e 1997 e ficou conhecido como Great Nordic Biker War (Grande Guerra Nórdica de Motards).