A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira celebrou recentemente o contrato para o "aluguer de toiros e novilhos para os eventos da semana tauromáquica, colete encarnado e feira anual de Outubro, durante o ano de 2018". O contrato, porém, fpo celebrado com a Contaleve, Lda, uma empresa de gestão imobiliária.

O documento, que está disponível para consulta pública, indica como segundo outorgante Augusto Carvalho da Costa Levezinho, que "outorga em nome e representa de Contaleve, Limitada", e como primeiro outorgante António José Sequeira Félix, vereador da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, identificado como pessoa colectiva de direito público no mesmo. O mesmo tem um valor indicado de 56.000 euros a serem repartidos pelos 3 eventos organizados pela câmara (a semana tauromáquica, o colete encarnado e feira anual de Outubro).

Segundo o mesmo documento, a empresa, que está registada na Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca Xira com um capital social de 5 mil euros, concorreu a concurso público numa plataforma electrónica submetida a 22 de Março de 2018, no qual apresentou uma proposta de aluguer destes animais de grande porte para os eventos tauromáquicos realizados pela câmara do município ribatejano.

Porém, de acordo com as informações que a SÁBADO averiguou, a Contaleve, Lda está registada com o CAE (Classificação Portuguesa de Actividades Económicas) de uma empresa de "Administração de condomínios" e de "Actividades de contabilidade e auditoria; consultoria fiscal".

Já em 2016 e 2017, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira contratou uma empresa de aluguer de touros e novilhos para estas festividades no concelho, mas fez um contrato de 55.000 euros com uma empresa de "Comércio por grosso de animais vivos" e "Cultura de produtos hortícolas, raízes e tubérculos" (CAE) – a Colina Fresca Agro-Pecuária, Lda.



A SÁBADO tentou contactar várias vezes a empresa de gestão imobiliária e a câmara municipal de Vila Franca de Xira para obter esclarecimentos nesta questão sem sucesso.



De acordo com a câmara do município, a Semana da Cultura Tauromáquica decorrerá entre 29 de Junho e 5 de Julho, seguida pelas festividades do Colete Encarnado (dias 6 a 8 de Julho) e pela Feira de Outubro de 4 a 14 do mesmo mês.