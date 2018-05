André Macedo demitiu-se da RTP. A informação foi confirmada ao CM pelo próprio jornalista, que é director-adjunto de informação do canal público há quase dois anos. A decisão foi comunicada à administração há duas semanas, sabe o CM.

Recorde-se que a contratação de André Macedo, na altura director do ‘Diário de Notícias’, gerou polémica na RTP em 2016. O Conselho de Redacção (CR) rejeitou a nomeação do jornalista para o cargo de director adjunto, por considerar que a prioridade devia passar pela contratação de jornalistas para "as tarefas quotidianas da redacção, em detrimento de jornalistas directores", tendo em conta a "evidente carência de recursos humanos" e a excessiva dimensão da direcção de informação. O CR acrescentou, no entanto, que o currículo profissional de André Macedo, apesar da ausência de experiência em jornalismo televisivo, apresentava "motivos suficientes para emitir um parecer positivo quanto à nomeação mencionada, não fossem as circunstâncias" em que a empresa se encontrava.

Esta semana, Paulo Dentinho revelou ao CM que foi convidado por Gonçalo Reis para se manter como director de informação da televisão pública, tendo-lhe sido dada liberdade para fazer alterações na sua equipa.