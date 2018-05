A estátua de Mário Soares, no recém-inaugurado jardim com o nome do antigo Presidente da República, no Campo Grande, em Lisboa, foi vandalizada.A obra foi retirada do local ainda no decorrer da madrugada desta quinta-feira, tendo sido transportada para reparação, para que volte a ser colocada no jardim, segundo avançou fonte policial aoO Jardim Mário Soares foi inaugurado no passado dia 25 de Abril, data comemorativa da liberdade, numa cerimónia onde marcaram presença figuras políticas de destaque como o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa e o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.O púlpito de homenagem a Mário Soares ficou instalado no ponto do jardim mais próximo da casa onde viveu Mário Soares, naquela mesma zona lisboeta.A placa com a inscrição "Jardim Mário Soares - fundador da democracia portuguesa, Presidente da República e Primeiro-ministro, 1924-2017", que agora foi vandalizada, localiza-se no sul do Jardim, em Entrecampos.