Mulher morre em acidente na linha do Metro em Matosinhos

Alerta foi dado este domingo à tarde.

Uma mulher morreu este domingo à tarde num acidente que envolveu o metropolitano, na estação Senhor de Matosinhos, em Matosinhos.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, o alerta foi dado às 18h26.



No local esteve a equipa de Bombeiros de Matosinhos - Leça, a Polícia de Segurança Pública (PSP), uma viatura médica do INEM e os Bombeiros de São Mamede infesta, que procederam à remoção do corpo do local.

Desconhece-se, para já, o que terá causado este acidente mortal.



Em atualização