Polícia de Segurança Pública anunciou os locais, horas e datas das fiscalizações.

"Quem o avisa...". É da maneira de sempre que a PSP informa todos os condutores - e não só - dos locais onde irão ser realizadas fiscalizações rodoviárias e colocados radares.



No Facebook, a Polícia de Segurança Pública anunciou, por distrito, as datas, horas e locais dos radares.



AÇORES

28-mai-18 06H45 Estrada Regional da Mediana - Capelas - Ponta Delgada

28-mai-18 12H45 Estrada Regional da Mediana - Capelas - Ponta Delgada



AVEIRO

02-mai-18 14H00/20H00 EN 109 - Km 5.1 - Aveiro

09-mai-18 08H00/14H00 Av. da Universidade - Aveiro

17-mai-18 09H00/13H00 Variante da Rua 19 - Espinho

17-mai-18 15H00/19H00 Av. da Régua - Ovar

18-mai-18 09H00/13H00 Rua Eduardo Vaz - Santa Maria da Feira

18-mai-18 15H00/19H00 Rua dos Sapateiros (sentido descendente) - São João da Madeira

23-mai-18 08H00/14H00 EN 109 - Km 5.1 - Aveiro

23-mai-18 09H00/13H00 Estrada de Santiago, em Silvalde - Espinho

23-mai-18 15H00/19H00 Rua do Sobral - Ovar

24-mai-18 09H00/13H00 Estrada da Circunvalação - Santa Maria da Feira

24-mai-18 15H00/19H00 Av. do Brasil - São João da Madeira

30-mai-18 14H00/20H00 Rua Direita, em Quinta do Picado - Aveiro



BEJA

04-mai-18 09h00 Rua Francisco Miguel Duarte - Beja

11-mai-18 14h00 Rua Zeca Afonso - Beja

17-mai-18 09h00 EN 255 - Moura

22-mai-18 09h00 Av. Salgueiro Maia - Beja



BRAGA

03-mai-18 09H00H00 Circular Urbana - Guimarães

04-mai-18 21H00 Av. António Macedo - Braga

08-mai-18 08H00 Circular de Barcelos

08-mai-18 14H00 Variante A.N. Nascente - Famalicão

09-mai-18 10H00 Av. Miguel Torga - Braga

11-mai-18 14H00 Circular de Barcelos - Viaduto do Queimado

15-mai-18 14H00 Circular de Barcelos

17-mai-18 09H00 Variante Creixomil - Guimarães

22-mai-18 08H00 Circular de Barcelos - Viaduto do Queimado

23-mai.18 15H00 Av. Cónego Jorge Peixoto Coutinho - Braga

24-mai-18 14H00 Circular Urbana - Guimarães



BRAGANÇA

10-mai-18 08H00/14H00 EN 15 - Mirandela

18-mai-18 08H00/14H00 Av. Abade de Baçal - Bragança



CASTELO BRANCO

08-mai-18 10h00 / 12h00 EN1 8 - Vale do Romeiro - Castelo Branco

14-mai-18 06h45 / 08h45 Av. Pero da Covilhã - Covilhã

22-mai-18 10h00 / 12h00 EN2 23 - Chão de St.º André - Castelo Branco

29-mai-18 06h45 / 08h45 Av. Infante D. Henrique - Covilhã



COIMBRA

04-mai-18 08H00 Ferrugenta - Figueira da Foz

08-mai-18 09h00 Via Augusto Vaz Serra - Coimbra

16-mai-18 08H00 Av. do Brasil - Figueira da Foz

16-mai-18 16H30 Ponte Rainha Santa Isabel - Coimbra

23-mai-18 10H00 IC 2- KM 191 - Coimbra

30-mai-18 08H00 Av. Dr. Manuel Gaspar de Lemos , junto da Escola Secundaria Dr. João de Barros - Figueira da Foz



ÉVORA

04-mai-18 09H00 EN 114 - Évora Hotel sentido Montemor/Évora - Évora

07-mai-18 09H00 EN 18 Bairro Frei Aleixo sentido Évora/Estremoz - Évora

09-mai-18 09H00 EN 18 ao Gil - Estremoz

15-mai-18 09H00 ER 114-4 Sentido Arraiolos/Évora - Évora

21-mai-18 09H00 EN 18 ao Gil - Estremoz

23-mai-18 09H00 EN 254, Bairro da Comenda sentido Redondo/Évora - Évora

29-mai-18 09H00 Av. Lino de Carvalho - Évora



FARO

07-mai-18 08H00-12H00 Rua Almirante Cândido dos Reis - Tavira

09-mai-18 0830-12H30 Av. 5 de Outubro - Olhão

15-mai-18 10H00-12H00 Estrada Moinho da Palmeira - Faro

16-mai-18 09H00 - 12H00 Av. de Castro Marim - Vila Real de Santo António

17-mai-18 09H00 - 12H00 Av. V6 - Cidade de Portimão

22-mai-18 09H00 - 12H00 Rua da Cruz Vermelha Portuguesa - Tavira

23-mai-1 09H00 - 12H00 Av. da Fonte Coberta - Lagos

28-mai-18 15H00-17H00 Av. Dom João VI - Olhão

29-mai-18 08H00-12H00 Rua Almirante Cândido dos Reis - Tavira



GUARDA

22-mai-18 08h00 VICEG



LEIRIA

16-mai-18 14H00/17H00 Av. Nogent Sur Marne - Nazaré

29-mai-18 14H30-18H80 Rua de Albergaria dos Doze - Mouriscas - Pombal



LISBOA

02-mai-18 14h00-18h00 Av. Calouste Gulbenkian - Lisboa

04-mai-18 14h00-18h00 Av. Marechal Gomes da Costa - Lisboa

07-abr-18 09h00-16h00 Rio de Mouro, Avenida Elias Garcia

09-mai-18 14H00-18H00 EN 248 entre o km 30,490 e o km 30,390 (Cruzamento entre a R Padre António Vieira e a R 28 de Março - Vila Franca de Xira

17-mai-18 07h00-13h00 Av. Ivens - Dafundo - Sentido Lisboa/Cascais

17-mai-18 13h00-19h00 EN 249-3 (variante Porto Salvo) - sentido Norte/Sul

21-mai-18 14h00/18h00 Av. Padre Cruz - Lisboa

22-mai-18 09H00-12H00 EN 6 - Km15.3 - S. João do Estoril (Sentido Cascais - Lisboa);

23-mai-18 08h00-12h00 Estrada Regional 374 - Sete Casas

24-mai-18 09H00-17H00 Estrada dos Salgados - Falagueira-Venda Nova

30-mai-18 21h00-23h30 Av. dos Combatentes - Lisboa



MADEIRA

04-mai-18 19H00 VE- 3 Km 6,9 Túnel Ponta do Sol/Madalena do Mar

07-mai-18 08H00 Av. Mário Soares e Rua Pestana Júnior

07-mai-18 17H00 VE 1 - Moinhos Faial/ VE 1 - Túnel do Cortado - Santana

15-mai-18 08H00 Estrada Monumental e Av. do Infante

17-mai-18 08H00 Estrada do Aeroporto, Mãe de Deus - Caniço

21-mai-18 14H00 Rua Pestana Júnior e Caminho de Santo António

29-mai-18 07H00 Via expresso 3 Km 1 sentido Sul - Norte

30-mai-18 08H00 Estrada da Fundoa e Av. Máro Soares



PORTALEGRE

14-mai-18 08H30 EN 246 - Portalegre

25-mai-18 15H00 Av. do Dia de Portugal - Elvas



PORTO

02-mai-18 14H00/18H00 Via Eng. Edgar Cardoso - V.N.Gaia

04-mai-18 08H00/12H00 Av. Dr. Antunes Guimarães - Leça da Palmeira

15-mai-18 20H00/24H00 Av. Marechal Gomes da Costa - Porto

22-mai-18 20H00/24H00 Estrada da Circunvalação - 11089 - Porto

28-mai-18 14H00/18H00 Estrada da Circunvalação - 11.124 - Matosinhos

31-mai-18 08H00/12H00 Estrada D. Miguel - Gondomar



SANTARÉM

02-mai-18 08:00/12:00 Av. António Farinha Pereira - Alferrarede - Abrantes

03-mai-18 15:00/19:00 EM 1179 - Entroncamento

04-mai-18 08:30/12:30 EN 110 - Carvalhos de Figueiredo - Tomar

09-mai-18 08:30/12:30 EN 110 - Alvito - Tomar

10-mai-18 08:00/12:00 Av. Bombeiros Voluntários - Ourém

11-mai-18 08:00/12:00 Barreira Alva - Torres Novas



SETUBAL

15-mai-18 14:00 Av. Fuzileiros Navais - Barreiro

04-mai-18 09:00 EN 4 - Setúbal

04-mai-18 11:00 Av. do Mar - Amora

04-mai-18 10:00 Av. Arsenal do Alfeite (sentido Almada - Corroios)

07-mai-18 09:00 Circular Externa - Montijo



VIANA DO CASTELO

10-mai-18 09H30 Via Foral D. Teresa - Ponte de Lima

23-mai-18 16H30 Av. Capitão Gaspar de Castro - Viana do Castelo

28-mai-18 16H30 Estrada da Papanata - Viana do Castelo



VILA REAL

04.05.2018 14H00 Av. Rainha Dona Mafalda - Chaves

09.05.2018 08H00 Av. Aureliano Barrigas - Vila Real

22.05.2018 14H00 Av. do Tâmega - Chaves

28.05.2018 14H00 Rua vasco Sameiro - Vila Real



VISEU

03-mai-18 08h30 Av. do Reg. Infantaria 14 - Viseu

07-mai-18 14H00 Av. D. Egas Moniz - Lamego

14-mai-18 16H00 Av. Prof. Reinaldo Cardoso - Viseu

14-mai-18 10H00 Av. D. Egas Moniz - Lamego

23-mai-18 08H30 Av. Europa - Viseu