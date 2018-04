Um autocarro da operadora rodoviária Resende, foi destruído pelas chamas, na manhã desta terça-feira.

Segundo fonte do Corpo de Bombeiros de Matosinhos declarou ao CM, o alerta foi dado pelas 10h39 e não há vítimas a registar.



No local estiveram, além da GNR, os bombeiros da Maia, Matosinhos/Leça e Leixões, com um total de 21 homens e sete viaturas.



O estado de conservação e manutenção dos autocarros da Resende, que desenvolve a sua atividade maioritariamente em Matosinhos, tem estado nas preocupações das autoridades locais e metropolitanas, na sequência de alguns acidentes.