Homem tenta atropelar agente da GNR

Um homem tentou, esta segunda-feira à noite, atropelar um agente da GNR que o tinha mandado parar na zona de Marinhais, Salvaterra de Magos.





O homem, que teria intenções de se suicidar, seguia no carro cin a sua mulher. No momento em que a GNR o abordou, tentou atropelá-lo, sem o conseguir atingir.A mulher atirou-se para a estrada com o veículo em andamento, antes de o marido ter sido interceptado pelas autoridades já em Salvaterra de Magos.