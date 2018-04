Mulher de 26 anos e homem de 19 anunciaram venda de munição numa plataforma online.

O Comando Territorial da GNR de Viseu deteve, esta quarta-feira, uma mulher de 26 anos e um homem de 19 por posse ilegal de uma granada de morteiro.



Em comunicado, as autoridades confirmam que o material foi apreendido em Moimenta da Beira, depois do casal ter colocado um anúncio da venda da granada numa "plataforma online de vendas".



Do anúncio resultou uma busca de uma viatura, onde foi apreendida a munição.



Os jovens foram detidos e constituídos arguidos, tendo sido sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.