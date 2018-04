Um incêndio numa garagem de um prédio em Vila Nova de Gaia obrigou esta madrugada à evacuação do edifício de cinco andares, disse à Lusa fonte dos bombeiros sapadores locais.Segundo a mesma fonte, o alerta para o incêndio no prédio da Travessa Conselheiro Veloso da Cruz, Santa Marinha, que causou apenas danos materiais, foi dado pelas 04:42.O fogo ficou confinado a uma garagem individual onde arderam "milhares de tampinhas" em plástico.Ao local acorreram os bombeiros sapadores de Gaia, com três viaturas e nove operacionais, os bombeiros de Coimbrões, com três viaturas e nove operacionais, e a PSP.A situação foi dada por encerrada pelas 06:20, hora a que todos os moradores regressaram às suas habitações.