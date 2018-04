Paulo Pedroso vai representar Portugal no Banco Mundial

Nessa mesma altura, o Governo sugeria então o nome de Paulo Pedroso mas o processo arrastou-se devido ao enorme escrutínio que a comissão de ética do Banco Nacional é obrigada a realizar. No entanto, a nomeação terá sido aprovada sem "qualquer questão", ainda de acordo com o semanário.

O Ministério das Finanças apontou o nome de Paulo Pedroso para representar Portugal no Banco Mundial, avança este sábado o jornal Expresso.O ex-ministro do Trabalho e da Solidariedade do governo socialista de António Guterres inicia as suas funções na próxima segunda-feira, em Washington, após já ter sido formalmente nomeado para o cargo de director executivo suplente. Pedroso vai integrar o grupo eleitoral de Itália, Portugal, Âlbana, Grécia, Malta, São Marinho e Timor-Leste, liderado pelo italiano Patrizio Pagano.A vaga fica assim preenchida, depois de ter ficado vaga em Janeiro após a saída de Nuno Mota Pinto.