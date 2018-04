Transtejo retoma transporte de veículos na ligação Trafaria, Porto Brandão e Belém

O transporte de veículos esteve interrompido devido às obras junto à estação de Belém, bem como à reparação do pontão e passadiço da estação da Trafaria.



As obras em Belém ocorreram devido a um aluimento de terras, provocado pelo mau tempo, no acesso à estação dos barcos em Belém (Lisboa).

O grupo Transtejo, responsável pelas ligações fluviais no rio Tejo, anunciou esta quarta-feira que vai ser retomado na quinta-feira o transporte de veículos na carreira entre Trafaria, Porto Brandão e Belém."Concluídas as obras junto à estação de Belém, bem como a reparação do pontão e passadiço da estação da Trafaria, encontram-se garantidas as condições de operação necessárias ao restabelecimento do serviço de transporte de veículos, de acordo com os horários em vigor", refere a Transtejo em comunicado.O retomar do serviço de transporte de veículos vai ocorrer esta quinta-feira.