à porta principal do campo de futebol e terá entrado de forma desgovernada pelo portão e descido o lanço de escadas.



O proprietário do automóvel Peugeot 208 não estava no local e só teve conhecimento do sucedido após verificar um grande aparato no estacionamento.



A GNR das Taipas esteve presente no local, após a chamada de alerta.



Apenas foram registados danos materiais.

Um automóvel destravado invadiu a bancada de futebol do Campo do Montinho, no concelho de Guimarães.O carro estava estacionado junto